Nuova Aston Martin Dbx S | potente e iperconnessa
Potenza da supercar e tanto carbonio, la nuova Dbx S tuona col il suo V8 biturbo portato a 727 cavalli e porta al debutto Apple Car Play Ultra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Aston Martin, nuova gamma e uno showroom a Roma nel piano di espansione in Italia
Quando si parla di eccellenza nel mondo delle sportive di lusso, Aston Martin rappresenta un riferimento imprescindibile. Grazie alle nuova DB12 S ridefinisce i confini della grand tourer moderna. Andando a proporre un modello che esalta prestazioni, design
Nuova Aston Martin DB12 S, pensata per la guida. Motore V8 biturbo da 700 CV e modifiche per la dinamica #ANSAmotori #ANSA
Aston Martin presenta la nuova DB12S, super tourer 8V da 700 Cv - 100 km/h, la nuova DB12S diventa il modello di vertice tra le super tourer Aston Martin che unendosi ... repubblica.it scrive
Aston Martin DB12 S: la nuova ammiraglia con il V8 bi-turbo sprigiona 700 Cv, l'ingegneria britannica si spinge oltre ogni limite - A ston Martin svela la nuova DB12 S, una vetta prestazionale della leggendaria stirpe DB che recupera la storica denominazione " S " riservata alle versioni ad alte prestazioni. Come scrive automoto.it