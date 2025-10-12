Nuova Aston Martin Dbx S | potente e iperconnessa

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potenza da supercar e tanto carbonio, la nuova Dbx S tuona col il suo V8 biturbo portato a 727 cavalli e porta al debutto Apple Car Play Ultra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

