"È solo una consegna parziale dei lavori che non andrà a intaccare in alcun modo la viabilità ". Così il sindaco di Lodi, Andrea Furegato, spiega l’avvio del cantiere al Ponte Napoleonico sull’Adda, rassicurando i cittadini: "Non sono previste modifiche al traffico né, tantomeno, disagi per chi percorre il ponte ogni giorno". Da inizio ottobre, infatti, molti lodigiani hanno notato l’apertura del cantiere sul lungofiume, in un’area di competenza dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Il cartello affisso nell’area dei lavori indica “Opere di contenimento dei livelli di piena sulla sponda sinistra del fiume“, per un valore di poco superiore ai due milioni di euro, affidate all’azienda novarese Neocos, vincitrice dell’appalto indetto da Aipo nella scorsa primavera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova arcata del ponte Napoleonico: "Opere più impattanti da rinviare. Vengano svolte la prossima estate"