Nunzia De Girolamo la dolce sorpresa a La Vita in Diretta | cosa è successo

Un momento di grande emozione ha sorpreso Nunzia De Girolamo in diretta su Rai 1. La conduttrice di "Ciao Maschio" era ospite dell'amico Alberto Matano a "La Vita in Diretta" in occasione di un compleanno speciale: ieri, venerdì 10 ottobre, la De Girolamo ha compiuto 50 anni. La sorpresa più dolce, tuttavia, non è arrivata dal conduttore, ma da sua figlia 13enne Gea. Dopo gli auguri di compleanno, Matano ha annunciato una sorpresa che ha letteralmente sopraffatto la sua ospite. Sullo schermo è stato proiettato un collage di foto che ritraeva Nunzia e Gea, accompagnato dalla voce della figlia che leggeva una lettera toccante, scritta appositamente per il traguardo della madre.

