Nunzia De Girolamo la dolce sorpresa a La Vita in Diretta | cosa è successo
Un momento di grande emozione ha sorpreso Nunzia De Girolamo in diretta su Rai 1. La conduttrice di "Ciao Maschio" era ospite dell'amico Alberto Matano a "La Vita in Diretta" in occasione di un compleanno speciale: ieri, venerdì 10 ottobre, la De Girolamo ha compiuto 50 anni. La sorpresa più dolce, tuttavia, non è arrivata dal conduttore, ma da sua figlia 13enne Gea. Dopo gli auguri di compleanno, Matano ha annunciato una sorpresa che ha letteralmente sopraffatto la sua ospite. Sullo schermo è stato proiettato un collage di foto che ritraeva Nunzia e Gea, accompagnato dalla voce della figlia che leggeva una lettera toccante, scritta appositamente per il traguardo della madre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nunzia - girolamo
Myrta merlino e nunzia de girolamo in vacanza insieme: scopri le foto esclusive
Nunzia De Girolamo conduce Miss Italia 2025
Miss Italia 2025, Nunzia De Girolamo condurrà la finale
Raiomondo Todaro si confessa a "Ciao Maschio" di Nunzia De Girolamo #CiaoMaschio #raiomondotodaro #amici - facebook.com Vai su Facebook
Nunzia De Girolamo riporta Morgan in Rai e lui attacca Marco Mengoni: "Irriconoscente". La partenza col botto di Ciao Maschio su Raiuno. #ciaomaschio @N_DeGirolamo #Morgan @InArteMorgan #Mengoni - X Vai su X
Nunzia De Girolamo in lacrime per il gesto della figlia: "Questo è un colpo basso". La sorpresa in diretta tv - A 'La Vita in Diretta' la conduttrice è stata colta dalla commozione per il gesto della sua Gea in occasione del suo 50esimo compleanno ... Segnala today.it
Gli auguri della figlia a Nunzia De Girolamo, tutta l’emozione a La vita in diretta - Sono molto più che semplici auguri per lei che oggi compie 50 anni ... Secondo ultimenotizieflash.com