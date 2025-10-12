Il tempo a Bergamo oggi, domenica 12 ottobre, ci riserva nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3551m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. È quanto riporta il bollettino delle previsioni di 3Bmeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo le previsioni del tempo a Bergamo diamo un’occhiata al cielo di Lombardia per questa domenica 12 ottobre: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

