Novara | Possibile che così tanti bambini manifestino problemi? No agli screening neuropsichiatrici no alla moda del difetto
Daniele Novara mette in guardia contro l’eccessiva fiducia che molte scuole ripongono negli screening neuropsichiatrici, spesso proposti con l’intento di “aiutare” bambini e famiglie. Secondo lui, tali test — frequentemente svolti da strutture private che non si avvalgono di protocolli ministeriali riconosciuti — finiscono per etichettare come “fragili” o “neurodivergenti” circa un terzo dei bambini, suggerendo ripetutamente ai genitori di cercare un sostegno da uno specialista. Ma è davvero plausibile che così tanti bambini manifestino problemi? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: novara - possibile
@Corriere di Novara fa un bilancio della prima edizione di Visioni di un futuro possibile. Ringraziamo i partecipanti alla risottata comunitaria di domenica che ha consentito di raccogliere donazioni per 1500 euro. La somma sarà destinata, tramite i frati minori Vai su Facebook
Incontro Palermo-Novara: 6 i giocatori in ballo - Dopo tanti slalom dialettici, dovrebbe tenersi venerdì l'incontro tra Palermo e Novara per discutere di tanti possibili affari. Come scrive calciomercato.com