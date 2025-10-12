Notturno Imperiale al via le visite alle Terme di Caracalla by night

Roma, 12 ott. (askanews) – Scoprire le Terme di Caracalla, uno dei più maestosi complessi archeologici di Roma, in una suggestiva atmosfera notturna: sarà possibile grazie a nove appuntamenti straordinari, tra stasera e il 2 novembre, in cui questo patrimonio unico della “Città eterna” aprirà eccezionalmente le sue porte in orario serale per un ciclo di visite guidate “by night”. In ciascuna delle serate, i visitatori potranno partecipare a tour guidati della durata di 40 minuti, con gruppi composti da un massimo di 40 persone. Le visite si svolgeranno in italiano e inglese (con possibilità di altre lingue su richiesta). 🔗 Leggi su Ildenaro.it