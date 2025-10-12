Notturno Imperiale al via le visite alle Terme di Caracalla by night
Roma, 12 ott. (askanews) – Scoprire le Terme di Caracalla, uno dei più maestosi complessi archeologici di Roma, in una suggestiva atmosfera notturna: sarà possibile grazie a nove appuntamenti straordinari, tra stasera e il 2 novembre, in cui questo patrimonio unico della “Città eterna” aprirà eccezionalmente le sue porte in orario serale per un ciclo di visite guidate “by night”. In ciascuna delle serate, i visitatori potranno partecipare a tour guidati della durata di 40 minuti, con gruppi composti da un massimo di 40 persone. Le visite si svolgeranno in italiano e inglese (con possibilità di altre lingue su richiesta). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: notturno - imperiale
Notturno imperiale, visite serali alle Terme di Caracalla
Notturno Imperiale, scoprire le Terme di Caracalla by night
Notturno Imperiale: alla scoperta delle Terme di Caracalla
Notturno Imperiale: alla scoperta delle Terme di Caracalla #ASRoma - X Vai su X
Notturno Imperiale, visite serali alle Terme di Caracalla. Storia e mistero in 9 appuntamenti, dal 12 ottobre al 2 novembre #ANSA Vai su Facebook
Notturno Imperiale, al via le visite alle Terme di Caracalla by night - (askanews) – Scoprire le Terme di Caracalla, uno dei più maestosi complessi archeologici di Roma, in una suggestiva atmosfera notturna: sarà possibile grazie a nove appuntamenti straordi ... Come scrive msn.com
Terme di Caracalla, al via «Notturno imperiale»: il sito archeologico si accende per le visite dopo il tramonto - Nove appuntamenti, tra il 12 ottobre e il 2 novembre, per andare alla scoperta del complesso monumentale in una suggestiva atmosfera notturna: dai sotterranei al mitreo, dall'antiquarium allo Specchio ... Scrive roma.corriere.it