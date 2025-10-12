Nottingham Forest | Postecoglou ottimista sull’infortunio di Murillo dopo la sconfitta con l’Arsenal

Il Nottingham Forest ha subito una dura battuta d’arresto all’Emirates Stadium, perdendo 3?0 contro l’Arsenal. Oltre alla sconfitta, la squadra di Ange Postecoglou ha dovuto affrontare un’altra preoccupazione: l’infortunio del difensore centrale brasiliano Murillo. Ne scrive Football1 L’infortunio del giocatore del Nottingham. “Murillo, pilastro difensivo del Forest, ha subito un tackle pesante nei primi minuti di gioco. Dopo le cure mediche, ha tentato di restare in campo, ma il dolore si è rivelato troppo intenso e al 37° minuto è stato costretto a lasciare il campo, sostituito da Nicolo Savona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nottingham Forest: Postecoglou ottimista sull’infortunio di Murillo dopo la sconfitta con l’Arsenal

In questa notizia si parla di: nottingham - forest

Nottingham Forest-Brentford (domenica 17 agosto 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Ndoye, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta al Bologna. Lo svizzero ha già detto di sì (Romano)

Ndoye ai box e con la valigia pronta? Il Nottingham Forest in pressing

Milan, la paradossale storia di Origi: non gioca ma guadagna più di Modric e Rabiot Il club e l'ex Liverpool verso la risoluzione di un costoso rapporto quadriennale mai sbocciato, inframezzato dall'infruttoso prestito al Nottingham Forest e il passaggio a Milan - facebook.com Vai su Facebook

Il ritorno in Europa del Nottingham Forest. A 30 anni dall'ultima avventura in Coppa Uefa, il club inglese torna nelle coppe europee, in Europa League. E ci ritorna in un momento complicato. Di Marco Gaetani - X Vai su X

Postecoglou è quasi retrocesso con il Nottingham Forest e fa il filosofo: «Cosa c’è di male se una cosa è difficile» - Il Nottingham di Postecoglu è quattordicesimo con un punto in più sulla zona retrocessione il tecnico non fa drammi ... Scrive ilnapolista.it

Nottingham Forest, trovato l’accordo con Postecoglou - L’allenatore, reduce dalla vittoria dell’Europa League con il Tottenham, sostituirà Nuno Espirito ... Come scrive gianlucadimarzio.com