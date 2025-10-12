notte di violenza in centro storico infastidisce gruppo viene pestato

Ubriaco, avrebbe infastidito un gruppo di ragazzi. Trovando però la loro violenta reazione. Un 47enne di origine albanese è finito in codice ‘rosso’ all’ospedale dopo essere stato riempito di botte. I carabinieri ora sono a caccia dei responsabili. Una notte da far west che si tinge di giallo quella fra sabato e domenica in centro storico. Stando a quanto riferiscono alcuni testimoni, intorno alle 3, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine e conosciuto nella zona della movida come un abituale frequentantore nonché spesso molesto – in condizioni di alterazione dall’alcol, si sarebbe avvicinato ad un gruppo di italiani tra via Fontanelli e il parcheggio dell’ex Caam. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

