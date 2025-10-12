Notte di terrore al Willie’s Bar di St Helena 4 vittime e decine di feriti durante la festa di ex studenti
Strage in Carolina del sud. Quattro persone sono morte e almeno venti sono rimaste ferite durante una sparatoria di massa avvenuta nella notte tra sabato e domenica al Willie’s Bar & Grill, sull’isola di St. Helena, nella contea di Beaufort (Carolina del sud, Usa). Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo locale, centinaia di persone si trovavano nel locale per una riunione di ex studenti della Battery Creek High School quando, poco prima dell’una di notte, un uomo — o forse più di uno — ha aperto il fuoco sulla folla. Le vittime e la fuga dal locale. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato quattro corpi senza vita, tre all’esterno del locale e uno sui gradini del bar. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
