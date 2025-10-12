Notizie ASviS – Più armi meno sviluppo sostenibile | i governi portano il mondo verso guerra e catastrofi

Riproponiamo l’articolo di Milos Skakal del Comitato ASviS, presieduto dal professor Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 23 settembre 2025. Secondo un rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite, lo scorso anno i Paesi del mondo hanno speso circa 2.700 miliardi di dollari in armamenti. Una corsa verso la guerra che toglie risorse al futuro del pianeta. Stiamo vivendo la più grande corsa agli armamenti mai registrata fino ad ora. Convinti che essere più e meglio equipaggiati in caso di guerra renda maggiore la sicurezza del proprio Paese, i governi di tutto il mondo hanno speso cifre altissime per comprare e ammodernare gli arsenali nazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it