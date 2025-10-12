Norton-Cuffy Juventus quanto costa oggi il terzino del Genoa? Il Grifone parte da quella cifra ma il prezzo è destinato a salire | i dettagli

Norton-Cuffy Juventus, il Genoa parte da 15 milioni ma il prezzo è destinato a salire: i bianconeri studiano la strategia per l’assalto estivo al terzino. Un nome nuovo, un profilo che sta scalando le gerarchie nei desideri del calciomercato Juventus. L’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra è diventato Brooke Norton-Cuffy, esterno classe 2004 di proprietà del Genoa che sta stupendo tutti in questo avvio di stagione. La dirigenza bianconera lo ha messo nel mirino, ma l’operazione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha già un prezzo di partenza ben definito. Norton-Cuffy Juventus: il prezzo dell’esterno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juventus, quanto costa oggi il terzino del Genoa? Il Grifone parte da quella cifra, ma il prezzo è destinato a salire: i dettagli

