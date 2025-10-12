Norton-Cuffy Juventus quanto costa oggi il terzino del Genoa? Il Grifone parte da quella cifra ma il prezzo è destinato a salire | i dettagli

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norton-Cuffy Juventus, il Genoa parte da 15 milioni ma il prezzo è destinato a salire: i bianconeri studiano la strategia per l’assalto estivo al terzino. Un nome nuovo, un profilo che sta scalando le gerarchie nei desideri del calciomercato Juventus. L’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra è diventato  Brooke Norton-Cuffy, esterno classe 2004 di proprietà del  Genoa  che sta stupendo tutti in questo avvio di stagione. La dirigenza bianconera lo ha messo nel mirino, ma l’operazione, come riportato da  La Gazzetta dello Sport, ha già un prezzo di partenza ben definito. Norton-Cuffy Juventus: il prezzo dell’esterno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

norton cuffy juventus quanto costa oggi il terzino del genoa il grifone parte da quella cifra ma il prezzo 232 destinato a salire i dettagli

© Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juventus, quanto costa oggi il terzino del Genoa? Il Grifone parte da quella cifra, ma il prezzo è destinato a salire: i dettagli

In questa notizia si parla di: norton - cuffy

Genoa-Juventus 0-1, pagelle: Norton-Cuffy pendolino, Vasquez muro

Norton-Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese, la storia della città è legata al mio Paese»

Norton-Cuffy Juve, i bianconeri stanno monitorando con attenzione il terzino del Genoa: c’è anche un altro club di Serie A interessato. Le ultimissime

norton cuffy juventus costaNorton-Cuffy Juventus, quanto costa oggi il terzino del Genoa? Il Grifone parte da quella cifra, ma il prezzo è destinato a salire: i dettagli - Cuffy Juventus, il Genoa parte da 15 milioni ma il prezzo è destinato a salire: i bianconeri studiano la strategia per l’assalto estivo al terzino Un nome nuovo, un profilo che sta scalando le ... Segnala juventusnews24.com

Norton-Cuffy nel mirino di Juventus e Napoli, il Genoa fissa il prezzo - Cuffy: Juventus e Napoli sono avvisate. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Norton Cuffy Juventus Costa