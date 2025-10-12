Norton-Cuffy Juventus | fissato il prezzo per acquistarlo C’è una minaccia in Serie A e il Genoa ha già preso una decisione per gennaio! Ultimissime
Norton-Cuffy Juventus: ecco il prezzo per acquistarlo. C’è una rivale in Serie A e il Genoa ha già deciso questo per gennaio! Ultimissime. Un derby di mercato all’orizzonte, una sfida a suon di milioni per uno dei talenti più brillanti della Serie A. Calciomercato Juventus e Napoli hanno messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, l’esterno del Genoa che sta incantando tutti in questo avvio di stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club sono pronti a darsi battaglia per il gioiello inglese. L’esplosione al Genoa. Arrivato in estate dall’Arsenal per appena 1,5 milioni di euro, Norton-Cuffy, esterno classe 2004, ha avuto un impatto devastante sul nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Genoa-Juventus 0-1, pagelle: Norton-Cuffy pendolino, Vasquez muro
Norton-Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese, la storia della città è legata al mio Paese»
