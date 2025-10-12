Norton-Cuffy Juve il Genoa fa muro per la cessione a gennaio | svelato il piano per strapparlo al Grifone ma… Quel nome sta avanzando per la fascia Ultime

Norton-Cuffy Juve, il Genoa fa muro per la cessione a gennaio: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del terzino. Gennaio si avvicina e la Juventus ha le idee chiare: la priorità è un esterno destro a tutta fascia. Dopo i tentativi estivi per Clauss e Arnau Martinez, la dirigenza bianconera ha acceso i fari su un nuovo profilo, individuato dagli scout come un rinforzo ideale: Brooke Norton-Cuffy, giovane e talentuoso esterno in forza al Genoa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le relazioni degli osservatori juventini sul giocatore inglese, classe 2004, sono state a dir poco entusiastiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

