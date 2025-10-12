Norton-Cuffy Juve il Genoa fa muro per la cessione a gennaio | svelato il piano per strapparlo al Grifone ma… Quel nome sta avanzando per la fascia Ultime
Norton-Cuffy Juve, il Genoa fa muro per la cessione a gennaio: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del terzino. Gennaio si avvicina e la Juventus ha le idee chiare: la priorità è un esterno destro a tutta fascia. Dopo i tentativi estivi per Clauss e Arnau Martinez, la dirigenza bianconera ha acceso i fari su un nuovo profilo, individuato dagli scout come un rinforzo ideale: Brooke Norton-Cuffy, giovane e talentuoso esterno in forza al Genoa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le relazioni degli osservatori juventini sul giocatore inglese, classe 2004, sono state a dir poco entusiastiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: norton - cuffy
Genoa-Juventus 0-1, pagelle: Norton-Cuffy pendolino, Vasquez muro
Norton-Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese, la storia della città è legata al mio Paese»
Norton-Cuffy Juve, i bianconeri stanno monitorando con attenzione il terzino del Genoa: c’è anche un altro club di Serie A interessato. Le ultimissime
? Napoli-Juventus, sfida di mercato per #Norton-Cuffy. Il prezzo sta salendo I due club hanno messo gli occhi sul calciatore del Genoa che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Ma il suo prezzo sta aumentando. Leggi qui areanapoli.it/s - facebook.com Vai su Facebook
CDS - Norton-Cuffy, non solo Napoli, anche la Juventus è interessata, la situazione https://ift.tt/GUqvP7Q - X Vai su X
Norton-Cuffy, la Juve sulla freccia del Genoa: ideale per Tudor, lo manda Iling e lo porta Ottolini - Scout bianconeri lo hanno osservato già a Marassi, potrebbe rappresentare una soluzione per la fascia destra: cifre e concorrenza ... tuttosport.com scrive
Genoa, Norton-Cuffy nuovo uomo mercato: è già nella lista di Juve e Napoli - A Genova da poco più di un anno, l’esterno prelevato nell’estate del 2024 dall’Arsenal per una cifra attorno ai 2 milioni adesso vale almeno 4 volte tanto. Da primocanale.it