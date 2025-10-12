Norton-Cuffy Juve i bianconeri possono giocare quella carta | così balzerebbero immediatamente in pole position La rivelazione

Norton-Cuffy Juve, i bianconeri puntano il talento del Genoa: il suo arrivo sarebbe legato a quello del nuovo DS, che lo ha scoperto e portato in Italia. Un nome nuovo, un talento inglese che sta bruciando le tappe e che si lega a doppio filo a un’altra, fondamentale trattativa. Il mercato Juv e guarda in casa del Genoa non solo per la dirigenza, ma anche per il campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra è diventato Brooke Norton-Cuffy, classe 2004, il cui destino potrebbe essere legato a quello di Marco Ottolini. Norton-Cuffy Juve: un affare da 15 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve, i bianconeri possono giocare quella carta: così balzerebbero immediatamente in pole position. La rivelazione

In questa notizia si parla di: norton - cuffy

Genoa-Juventus 0-1, pagelle: Norton-Cuffy pendolino, Vasquez muro

Norton-Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese, la storia della città è legata al mio Paese»

Norton-Cuffy Juve, i bianconeri stanno monitorando con attenzione il terzino del Genoa: c’è anche un altro club di Serie A interessato. Le ultimissime

Dopo la super prova al Maradona, il Napoli è rimasto rapito dal terzino del Genoa Norton-Cuffy Il Genoa ha già fissato la sua valutazione a 15 milioni di euro #NortonCuffy #SSCNapoli #spazionapoli - X Vai su X

? Napoli-Juventus, sfida di mercato per #Norton-Cuffy. Il prezzo sta salendo I due club hanno messo gli occhi sul calciatore del Genoa che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Ma il suo prezzo sta aumentando. Leggi qui areanapoli.it/s - facebook.com Vai su Facebook

Norton-Cuffy Juve, i bianconeri possono giocare quella carta: così balzerebbero immediatamente in pole position. La rivelazione - Cuffy Juve, i bianconeri puntano il talento del Genoa: il suo arrivo sarebbe legato a quello del nuovo DS, che lo ha scoperto e portato in Italia Un nome nuovo, un talento inglese che sta bruci ... Secondo juventusnews24.com

Juventus, non solo Guerreiro e Norton-Cuffy, il nome nuovo sugli esterni è Teze. Milinkovic opzione per giugno. Roma, Zirkzee o Balugon a gennaio? - Il Tutto Sport spiega come la Juventus a gennaio lavorerà per regalare a Tudor, un esterno a tutta fascia e svela che i bianconeri starebbero s ... Riporta eurosport.it