Nonno ascoltami | a Chieti la campagna di prevenzione dell' udito con il circuito dell' Aci per i nipotini

12 ott 2025

Anche quest’anno torna a ChietiNonno Ascoltami!”, la campagna di prevenzione di ‘Udito Italia’ onlus che da tempo si svolge in numerose città d’Italia, sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Ministero della salute.L’appuntamento è per domenica 12 ottobre dalle 10 alle 18. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

