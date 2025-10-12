Nonno ascoltami | a Chieti la campagna di prevenzione dell' udito con il circuito dell' Aci per i nipotini
Anche quest’anno torna a Chieti “Nonno Ascoltami!”, la campagna di prevenzione di ‘Udito Italia’ onlus che da tempo si svolge in numerose città d’Italia, sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Ministero della salute.L’appuntamento è per domenica 12 ottobre dalle 10 alle 18. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
