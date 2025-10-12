Non sono più di sinistra ecco perché Laura Boldrini per lei il gelo improvviso | cosa succede

Una nuova polemica attraversa il dibattito politico italiano, ed esplode ancora una volta sui social network, diventati ormai il terreno preferito per lo scontro tra esponenti di diverse visioni della sinistra. Al centro del confronto c’è un post di Laura Boldrini, parlamentare del Partito Democratico, che ha suscitato la reazione durissima di Marco Rizzo, storico volto della sinistra marxista italiana. Leggi anche: Migranti ospiti dei romani, Marco Rizzo contro la sinistra: “Serva del padrone, li prendano loro in casa” La miccia si è accesa dopo le parole pubblicate da Boldrini in occasione del conferimento del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, esponente dell’ opposizione venezuelana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non sono più di sinistra, ecco perché”. Laura Boldrini, per lei il gelo improvviso: cosa succede

In questa notizia si parla di: sono - sinistra

Sono tutti dazi di von der Leyen. Ma a sinistra attaccano Meloni

Il sondaggio You Trend: gli italiani, e non solo a sinistra, sono sempre più lontani da Israele

Tardelli: “Myrta mio ultimo amore, sempre stato un playboy. Sono di sinistra, ma…”

La sinistra è profondamente regredita nella cultura di governo, per via della presenza populista di 5 Stelle e Avs - capaci persino di dichiararsi contro il Nobel a Machado - e che portano ormai in seno elementi filorussi e filocinesi. A destra ci sono invece Salvi - X Vai su X

“La sinistra italiana è più fondamentalista anche di Hamas. Sono più estremisti degli estremisti, prigionieri di un radicalismo ideologico. Ma quale campo largo, questo è un Leoncavallo largo”. Così Giorgia Meloni. Ma vi rendete conto che c’è gente (tanta) che - facebook.com Vai su Facebook

"Sono stati i fascisti". Ma il colpevole è un marocchino: la figuraccia della sinistra - Per qualche ora, tra chi l'ha detto esplicitamente e chi l'ha lasciato solo intendere, è stato questo il leitmotiv di una parte della sinistra a commento della distruzione ... Scrive ilgiornale.it