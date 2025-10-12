Non solo kefir e crauti è l’ora dei cibi fermentati | i consigli della chef Giulia Pieri

Cesena, 12 ottobre 2025 – Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei e forse, meglio, cosa desideri essere. Perché il legame intrinseco tra l' alimentazione e l' identità personale, che perdura nei tempi, si sa essere anche strettamente legato alla presentazione di noi stessi. Il cibo si incorpora, lo trasformiamo in una parte di noi, e per questo diventa espressione del nostro rapporto con il corpo. Ce lo ricorda un antico principio socratico "Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo". Oggi, la riscoperta benefica dei cibi salutari, in particolare di quelli fermentati, si traduce in una nicchia di mercato in forte crescita.

Novembre, il cielo si ingrigisce in Romagna… Ma nel mio laboratorio è il mese del fermento! Tra profumi di kimchi, crauti e magie microbiche, ci scaldiamo le mani (e il cuore) con nuove fermentazioni e tante degustazioni. Ogni incontro è un mix di teoria, pra

