Non solo frane e alluvioni i consigli dei vigili del fuoco Pc spenti se uscite di casa

Pistoia, 12 ottobre 2025 – In occasione della settimana nazionale della Protezione civile (dal 5 al 13 ottobre) la sede dei Vigili del Fuoco di Pistoia (così come i distaccamenti di Pescia e Montecatini) ha aperto ieri le porte al pubblico per una giornata di divulgazione e sensibilizzazione. Grandi e piccini hanno avuto l’occasione di conoscere il personale e osservare da vicino gli strumenti e i mezzi in uso ai Vigili del Fuoco. Dal mezzo anfibio utilizzato durante le alluvioni per soccorrere le persone rimaste bloccate fino ai droni per il sorvolo e l’intervento in aree particolarmente pericolose per gli esseri umani (perché pericolanti o invase da fumi tossici), dai mezzi utilizzati per il soccorso in aree impervie a quelli utilizzati in caso di frane fino al furgone attrezzato per essere utilizzato come sala operativa mobile, i vigili del fuoco hanno mostrato e spiegato i veicoli adoperati in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non solo frane e alluvioni, i consigli dei vigili del fuoco. “Pc spenti se uscite di casa”

