Non si ferma il Teatro l’Attesa | nuovi spazi pubblici per gli spettacoli

Il Piccolo Teatro di piazza a Sant’Ilario resterà chiuso a causa del contenzioso legato al pagamento dell’Imu, in corso da tempo tra la parrocchia proprietaria dell’immobile e il Comune. La disputa, non ancora risolta, ha impedito l’utilizzo della sala e costretto l’associazione Teatro l’Attesa a cercare soluzioni alternative per non interrompere la programmazione. Dopo quindici anni di attività continuativa, con una proposta culturale riconosciuta e apprezzata dalla comunità, l’associazione ha scelto di non fermarsi e di mantenere vivo il cartellone annuale. I laboratori teatrali, frequentati da bambini, ragazzi e adulti, si terranno al circolo Arci Leglio Poletti, mentre gli appuntamenti musicali saranno ospitati in spazi privati, tra cui una saletta messa a disposizione da un cittadino e il locale Non Solo Caffè di via Brunetto Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

