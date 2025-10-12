Non sei sola Sondrio è con te | nel piazzale della Stazione il presidio anti violenza dopo lo stupro di via Morbegno

Sondrio, 12 ottobre 2025 – “Non sei sola! Sondrio c’è ed è con te”. Oltre 400 persone sono scese in piazzale Bertacchi oggi per dire no alla violenza e per manifestare solidarietà alla donna di 44 anni che lunedì sera è stata massacrata di botte, violentata e rapinata in via Morbegno da un giovane originario del Mali, ospite del Cas per richiedenti asilo di Colorina. Chi è sceso in strada le ha dedicato un applauso lungo un minuto, “così forte che arrivi fino a lei e le dia la forza rialzarsi”. La manifestazione di oggi pomeriggio, sul piazzale della Stazione, è stata promossa da alcuni privati in settimana, via social, per esprimere solidarietà alla vittima dell’aggressione e per chiedere più sicurezza per Sondrio, “una città diventata pericolosa dal centro alla periferia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Non sei sola, Sondrio è con te”: nel piazzale della Stazione il presidio anti violenza dopo lo stupro di via Morbegno

sola - sondrio

