Non riesco a gioire fino in fondo La tregua a Gaza è arrivata dopo troppi morti | il racconto della piazza di Tel Aviv

Sono tornata, davvero per l’ultima volta, alla piazza degli ostaggi. La folla questa volta è davvero immensa. Fa persino un po’ paura. E nella calca non riesco a gioire fino in fondo. Sono felice per il futuro ritorno degli ostaggi, sono felice che la guerra sia finita ma il prezzo è stato così alto e ci aspettano giorni difficili. Il governo rimane lo stesso governo. Il premier lo stesso premier. Secondo il comunicato ufficiale del ministero della Difesa israeliano 1.152 soldati israeliani sono caduti dall’inizio della guerra. Ma le vittime sono molte di più. Due anni dopo che la sua compagna, Mapal Adam, era stata uccisa al festival Nova nel massacro del 7 ottobre, è stato ritrovato venerdì sera il corpo di Roy Shalev, 35 anni, che era rimasto ferito nell’attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

