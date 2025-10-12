Non fare lo sbronzo | continua il progetto tra cultura istituzioni e formazione sul campo

Continua la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città”, il progetto promosso dal Comune di Salerno e co-organizzato dall'Aci di Salerno con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: fare - sbronzo

“Non fare lo sbronzo”, a Salerno si presenta la campagna Aci contro l’abuso di alcol tra gli automobilisti

“Non fare lo sbronzo – proteggi la vita, l’ambiente, la città”: la presentazione al Comune

Salerno: presentata la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente, la città”

SALERNO Le classi prime e la quarta hanno visitato la Caserma Le Guide nell'ambito del progetto organizzato dal Comune di Salerno "Non fare lo sbronzo" #profagri #nonfarelosbronzo https://www.instagram.com/reel/DPgdiiADJd6/?igsh=aWY2anZieTBqZn - facebook.com Vai su Facebook

“Non fare lo sbronzo”: cultura, istituzioni e formazione - Prosegue con entusiasmo e partecipazione la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città”, il progetto promosso ... Secondo napolivillage.com

Non fare lo sbronzo, si parte mercoledì 1 - Prende ufficialmente il via mercoledì 1° ottobre alle ore 9:30, presso il Liceo Torquato Tasso di Salerno, la terza edizione del progetto “Non fare lo sbron ... Segnala msn.com