Non dovrebbe riguardare me

2025-10-11 18:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore della Scozia Steve Clarke insiste che l’attenzione dovrebbe essere rivolta alla qualificazione alla Coppa del Mondo mentre si prepara per quello che domenica sarà un punto di riferimento personale contro la Bielorussia. Clarke assumerà la guida della nazionale per la 72esima volta e, così facendo, supererà Craig Brown come allenatore più longevo della Scozia in termini di partite. La Scozia è attualmente imbattuta dopo tre partite di qualificazione e si trova a pari punti con la Danimarca, capolista del girone, dopo aver rimontato e battuto la Grecia 3-1 giovedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Torna su RaiDue, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, GOLDRAKE. Un cartone animato che ogni bambino di oggi dovrebbe guardare e che ogni adulto dovrebbe riguardare con gli occhi di oggi, perché racconta la storia di un alieno scappato da - facebook.com Vai su Facebook

« Dovrebbe esserci una regola riguardo al caldo », Rune reagisce alla polemica a Shanghai - Il Masters 1000 di Shanghai sta facendo molto parlare di sé a causa del caldo e dell'umidità ambientale, che hanno causato molti ritiri e giocatori colpiti fisicamente. Si legge su msn.com