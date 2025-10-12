Non chiamatela carne | il no ai burger vegetali è un ritorno alla realtà anche nell’uso delle parole

Il Parlamento europeo ha finalmente posto un argine alla deriva linguistica che negli ultimi anni aveva contagiato anche il lessico alimentare: con 532 voti favorevoli, l’Aula di Strasburgo ha approvato un emendamento che vieta l’uso di termini associati alla carne per descrivere prodotti vegetali. Addio, dunque, a “veggie burger”, “salsiccia di tofu” e “uovo vegetale”. Una decisione che non riguarda solo le etichette alimentari, ma tocca il cuore di un problema molto più profondo: quello dell’ abuso ideologico del linguaggio, trasformato in strumento di manipolazione culturale attraverso assonanze familiari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non chiamatela carne: il no ai “burger” vegetali è un ritorno alla realtà anche nell’uso delle parole

