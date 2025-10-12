Non c'è spazio per lo Stato di Palestina | intervista a Ilan Pappé

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista con lo storico israeliano sul futuro della Palestina e l'analisi di Francesca De Vittor sui 20 punti dell'accordo di Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spazio - stato

Lo spazio non è mai stato così vicino: accordo tra Unifi e Agenzia Spaziale Italiana

Le sfide del Druso. In due partite c’è stato spazio per quasi tutti

Intervista esclusiva a Stefano Bini, conduttore de “L’Italia più bella che c’è”: “Girare all’Aquila è stato intenso dal punto di vista emotivo. Oggi per i giovani c’è più spazio in tv. Vorrei riportare in onda la tv dei ragazzi”

Cerca Video su questo argomento: C 232 Spazio Stato