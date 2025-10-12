Grande interprete drammatica ma anche purissimo talento comico, Diane Keaton ha ridefinito l'immagine della donna nel cinema americano dagli anni Settanta in poi, con un irresistibile amalgama di ironia, vulnerabilità e carisma. "Sul palcoscenico si presenta una ragazza smilza. Penso che, se Huckleberry Finn fosse stato una bella ragazza, sarebbe stato così. Una ragazza che sembra doversi scusare perché sta al mondo (.). Ma posso dirvi che fu grande. Grande in tutti i sensi. Ci sono personalità che illuminano una stanza. La sua illuminava un viale". La presentazione di Diane Keaton, dipinta da Woody Allen fra tenerezza e adorazione nelle pagine dell'autobiografia A proposito di niente, fa riferimento al suo provino per Provaci ancora, Sam, nel 1968. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Noi e Annie: perché continueremo ad amare Diane Keaton