Noi e Annie | perché continueremo ad amare Diane Keaton
Grande interprete drammatica ma anche purissimo talento comico, Diane Keaton ha ridefinito l'immagine della donna nel cinema americano dagli anni Settanta in poi, con un irresistibile amalgama di ironia, vulnerabilità e carisma. "Sul palcoscenico si presenta una ragazza smilza. Penso che, se Huckleberry Finn fosse stato una bella ragazza, sarebbe stato così. Una ragazza che sembra doversi scusare perché sta al mondo (.). Ma posso dirvi che fu grande. Grande in tutti i sensi. Ci sono personalità che illuminano una stanza. La sua illuminava un viale". La presentazione di Diane Keaton, dipinta da Woody Allen fra tenerezza e adorazione nelle pagine dell'autobiografia A proposito di niente, fa riferimento al suo provino per Provaci ancora, Sam, nel 1968. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: annie - perch
Noi e Annie: perché a Diane Keaton è bastato un solo film per farci innamorare (per sempre) di lei | Woodie Allen «sconvolto» - X Vai su X
Tra 15 anni mia madre avrà 68 anni. E voi, quanti anni avrete? E i vostri genitori? Pensavo a questo, e soprattutto pensavo a quanto siano trascorsi velocemente gli ultimi 15 anni. Perché proprio 15 anni? Perché se ci va bene, sono 1/4 della nostra esistenza. - facebook.com Vai su Facebook