nobody wants this 2 nella colonna sonora ci saranno nuovi brani di selena gomez teddy swims chris stapleton

Selena Gomez, Kacey Musgraves, Chris Stapleton e Teddy Swims fanno parte di un vasto gruppo di star scelte per la colonna sonora della seconda stagione di Nobody Wants This. L’annuncio della soundtrack è arrivato a poco più di due settimane prima dell’uscita su Netflix della seconda stagione di Nobody Wants This, prevista per il 23 ottobre. La piattaforma streaming ha pubblicato un trailer per la prossima stagione dello show a settembre. Nobody Wants This è diventato rapidamente un successo l’anno scorso, ottenendo tre nomination agli Emmy, tra cui quella per la migliore serie comica. La prima stagione ha ospitato super hit come Levitating di Dua Lipa, Obsessed e Brutal di Olivia Rodrigo e Love on the Brain di Rihanna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

