Nobel per la Pace 2025 Machado dedica il premio a Trump | Ha risolto 8 guerre in pochi mesi grata per suo sostegno alla causa venezuelana – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In chiamata col presidente Usa la neo-vincitrice Maria Machado ha "acquietato" gli animi, affermando di aver ricevuto il premio "in suo onore", riconoscendo a Trump l'impegno per la pace ed il sostegno in Venezuela Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025, ha dedicat.

nobel per la pace 2025 machado dedica il premio a trump ha risolto 8 guerre in pochi mesi grata per suo sostegno alla causa venezuelana 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Nobel per la Pace 2025, Machado dedica il premio a Trump: "Ha risolto 8 guerre in pochi mesi, grata per suo sostegno alla causa venezuelana" – VIDEO

In questa notizia si parla di: nobel - pace

