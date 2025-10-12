Nitazeni sequestri anche in Italia La tossicologa | cosa sono e quali effetti provocano sulla salute

Milano, 12 ottobre 2025 - Nitazeni, dopo i sequestri è allarme anche in Italia. Che cosa sono? "Oppioidi sintetici, molecole sintetizzate in laboratorio, che può essere ovunque. Non necessitano di una pianta da coltivare e trattare. Si chiamano così perché vanno su quei recettori e hanno effetti simili a oppio e morfina". Valeria Petrolini, nel Consiglio direttivo Sitox (Società Italiana di Tossicologia) e medico del Centro antiveleni IRCCS Maugeri di Pavia, si occupa di droghe e tossicologia da una vita, da quando era studentessa. Su queste sostanze precisa: "Al momento non le possiamo ancora considerare un problema sanitario, anche per i decessi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nitazeni, sequestri anche in Italia. La tossicologa: cosa sono e quali effetti provocano sulla salute

