Nigeria si rompe il parabrezza | l’aereo di Lookman e Osimhen costretto a un atterraggio di emergenza
. Tantissima paura per la Nazionale africana Paura in volo per la nazionale della Nigeria. L’aereo che trasportava la squadra, con a bordo giocatori come Victor Osimhen e Ademola Lookman, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Luanda, in Angola, a causa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: nigeria - rompe
CAIRO ROMPE IL SILENZIO Dopo il pari con la Lazio, Urbano Cairo conferma Baroni sulla panchina granata: «Lo vedo bene, impegnato e determinato!» Il presidente riconosce i passi avanti a Roma ma chiede continuità: «Ora col Napoli voglio un b - facebook.com Vai su Facebook