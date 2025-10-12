Nigeria paura in volo | l’aereo di Lookman e Osimhen costretto ad un atterraggio di emergenza! La ricostruzione di quanto successo

Nigeria, paura in volo: l’aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza! La ricostruzione di quanto accaduto alla Nazionale. Paura in volo. Vigilia da incubo per la Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman. L’aereo che trasportava le “Super Eagles” è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a causa della rottura di un parabrezza, un contrattempo che complica ulteriormente la preparazione a una sfida da dentro o fuori per il Mondiale 2026. Paura in volo: atterraggio d’emergenza a Luanda. L’incidente è avvenuto durante il viaggio di ritorno dal Sudafrica. Poco dopo il decollo da Luanda, dove l’aereo aveva fatto scalo, il danno al velivolo ha obbligato il pilota a invertire la rotta e a tornare a terra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

