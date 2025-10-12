Niente drone art show a Capannelle E scattano i rimborsi con voucher
Niente DroneArt Show a Capannelle questo weekend. Con una mail e un messaggio comparso sul sito, gli organizzatori hanno di fatto annullato l'evento: "Ci dispiace informarti che, a causa di restrizioni di volo impreviste, DroneArt Show è rinviato al 2026. Ti ringraziamo per la comprensione e ci. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: drone - show
Ferragosto a Zoomarine: 250 droni per il “Drone & Music Show”
Oltre 250 droni nel cielo sopra a Zoomarine. A Ferragosto arriva “Drone & Music Show”, evento imperdibile con effetti speciali e coreografie mozzafiato
Drone Art Show a Roma, l’incredibile spettacolo di droni arriva nella Capitale
Drone Show Italy added a new photo. - Drone Show Italy Vai su Facebook
#AvvisoTS - Trieste Drone Show - Provvedimenti di viabilità Venerdì 19 settembre 2025 si svolgerà “Trieste Drone Show” - sullo specchio d'acqua del bacino San Giusto antistante Piazza Unità, disposti i seguenti provvedimenti di viabilità, come previsti dall'Or - X Vai su X
DroneArt Show a Roma: musica classica e spettacolo di luci con droni - DroneArt Show: concerto di musica e spettacolo di luci a Roma. mentelocale.it scrive
Roma sotto le stelle (di droni): DroneArt Show dal 9 all’11 ottobre a Capannelle - Vivaldi, Cajkovskij e centinaia di droni: Roma ospita il DroneArt Show dal 9 all’11 ottobre all’Ippodromo Capannelle. Scrive funweek.it