Niente drone art show a Capannelle E scattano i rimborsi con voucher

Romatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente DroneArt Show a Capannelle questo weekend. Con una mail e un messaggio comparso sul sito, gli organizzatori hanno di fatto annullato l'evento: "Ci dispiace informarti che, a causa di restrizioni di volo impreviste, DroneArt Show è rinviato al 2026. Ti ringraziamo per la comprensione e ci. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: drone - show

Ferragosto a Zoomarine: 250 droni per il “Drone & Music Show”

Oltre 250 droni nel cielo sopra a Zoomarine. A Ferragosto arriva “Drone & Music Show”, evento imperdibile con effetti speciali e coreografie mozzafiato

Drone Art Show a Roma, l’incredibile spettacolo di droni arriva nella Capitale

drone art show capannelleDroneArt Show a Roma: musica classica e spettacolo di luci con droni - DroneArt Show: concerto di musica e spettacolo di luci a Roma. mentelocale.it scrive

Roma sotto le stelle (di droni): DroneArt Show dal 9 all’11 ottobre a Capannelle - Vivaldi, Cajkovskij e centinaia di droni: Roma ospita il DroneArt Show dal 9 all’11 ottobre all’Ippodromo Capannelle. Scrive funweek.it

Cerca Video su questo argomento: Drone Art Show Capannelle