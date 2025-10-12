Next Generation Eu quali risultati e quali prospettive L’analisi di Scandizzo

L’Europa alla prova del NGEU Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica per il 2026 ha riacceso il dibattito sul bilancio del Next Generation Eu (NgEu), il più grande esperimento di politica economica mai tentato dall’Unione Europea. Nato come risposta comune alla crisi pandemica, il NgEu è stato concepito per unire stimolo alla domanda, trasformazione strutturale e coesione territoriale. Per l’Italia, che ne è il principale beneficiario, questo piano rappresenta una scommessa cruciale: un test sulla capacità del Paese di usare risorse europee non solo per sostenere la congiuntura, ma per avviare un vero cambiamento di modello di sviluppo. 🔗 Leggi su Formiche.net

