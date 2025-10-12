Netflix punta ai diritti globali della Champions League nel riassetto della UEFA
Netflix è pronta a presentare un’offerta per ottenere i diritti globali di streaming esclusivo di una partita per ogni turno di UEFA Champions League. La piattaforma punta a rafforzare il proprio catalogo sportivo, mentre la UEFA sta rivedendo le modalità di vendita dei diritti televisivi. Nuovo ciclo mediatico UEFA dal 2027: obiettivo anche 5 mld . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
