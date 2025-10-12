Netflix non esiste più | in Italia spopola un’altra piattaforma video

Temporeale.info | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto colpo per Netflix, i telespettatori italiani sembrano preferire decisamente un’altra piattaforma per i contenuti on demand: ecco di quale si tratta Negli ultimi anni, hanno avuto sempre più successo le piattaforme video on demand, per la loro molteplicità di contenuti da guardare ogni volta che lo si desidera, per la facilità di utilizzo e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

netflix non esiste pi249 in italia spopola un8217altra piattaforma video

© Temporeale.info - Netflix non esiste più: in Italia spopola un’altra piattaforma video

In questa notizia si parla di: netflix - esiste

La tv del futuro (non esiste solo Netflix)

Cerca Video su questo argomento: Netflix Esiste Pi249 Italia