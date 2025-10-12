Netanyahu | Mettere da parte disaccordi

20.00 "Domani è l'inizio di un nuovo percorso, un percorso di costruzione, un percorso di guarigione e, spero, un percorso di unione dei cuori". Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio. "So che ci sono molti disaccordi tra noi, e in questo giorno, e spero anche nel periodo a venire, abbiamo tutte le ragioni per metterli da parte. Abbiamo ottenuto vittorie straordinarie che hanno stupito il mondo intero". Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it