Nesta sulla Champions del 2007 | Avevamo vinto già dal pullman Ce lo sentivamo

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan di Berlusconi e Carlo Ancelotti, è stato ospite del podcast di Gianluca Gazzoli: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nesta sulla champions del 2007 avevamo vinto gi224 dal pullman ce lo sentivamo

© Pianetamilan.it - Nesta sulla Champions del 2007: “Avevamo vinto già dal pullman. Ce lo sentivamo”

In questa notizia si parla di: nesta - champions

Nesta: “Finale di Champions? Volevo tutte tranne un’Italiana. Il Milan sapeva vincere…”

nesta champions 2007 avevamoNesta racconta Atene: "Partita vinta dal pullman. Anche il Liverpool lo sapeva" - Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Lo riporta milannews.it

nesta champions 2007 avevamoNesta lo rivendica: «Sono fiero di aver rifiutato la Roma» - Le dichiarazioni dell’ex difensore di Lazio e Milan che ripercorre la sua carriera Un’intervista a cuore aperto, un viaggio senza filtri tra ... Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Nesta Champions 2007 Avevamo