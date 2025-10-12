Neres non segna da 287 giorni e 17 partite Torino-Napoli sembra disegnata ad arte per lui Gazzetta

S’avanza la candidatura di Neres per la partita di Torino contro la squadra granata (in programma sabato 18 ottobre alle ore 18). Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Torino-Napoli sembra disegnata ad arte per Neres, che a Conte offre qualsiasi tipo di scelta: volendo, può sistemarlo a destra, al posto di Politano infortunato; o magari può dirottarlo dall’altra parte, dove c’era Kvara, dove serve profondità. E comunque, vada come vada, Neres sta dentro qualsiasi modulo, che si chiami tridente, che sia 4-1-4-1, che sia quel che vi pare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres non segna da 287 giorni e 17 partite, Torino-Napoli sembra disegnata ad arte per lui (Gazzetta)

A Napoli finora ha segnato tre gol: uno in Coppa Italia e due in campionato. Si è fermato a lanciare bacioni da Firenze in quel gennaio che rappresentò una svolta. - facebook.com Vai su Facebook

