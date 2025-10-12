Nell' istituto Aterno-Manthonè incontro celebrativo per gli Erasmus Days
Erasmus Days in open day al Serale Aterno-Manthonè. Lunedì 13 ottobre è previsto, nell'aula magna dell'istituto tecnico statale Aterno-Manthonè di Pescara, in via Tiburtina numero 202, un incontro celebrativo in occasione della nona edizione degli Erasmus Days.L'iniziativa è in programma in tutta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: nell - istituto
I significati dei puntini nell’istituto e perché luke mente su di essi
Parkinson, diagnosi precoce con l'Intelligenza Artificiale: lo studio nell'Istituto Maugeri di Bari
Microchirurgia nell'istituto Giovanni Paolo II di Bari: ricostruito il volto di un paziente
All’Istituto di Candiolo IRCCS è arrivata la nuova PET CT - GE OMNI LEGEND, una tecnologia di ultima generazione presente solo in pochi centri in Italia. Questo strumento rappresenta un passo avanti fondamentale nello sviluppo della diagnostica per imma - facebook.com Vai su Facebook
Lavoratore impugna la multa disciplinare ricevuta nell’istituto scolastico: la Cassazione chiarisce competenze e procedure, confermando la legittimità del provvedimento - X Vai su X
Nell'istituto Aterno-Manthonè incontro celebrativo per gli Erasmus Days - Lunedì 13 ottobre è previsto, nell'aula magna dell'istituto tecnico statale Aterno- Si legge su ilpescara.it