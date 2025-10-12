Nell' istituto Aterno-Manthonè incontro celebrativo per gli Erasmus Days

Erasmus Days in open day al Serale Aterno-Manthonè. Lunedì 13 ottobre è previsto, nell'aula magna dell'istituto tecnico statale Aterno-Manthonè di Pescara, in via Tiburtina numero 202, un incontro celebrativo in occasione della nona edizione degli Erasmus Days.L'iniziativa è in programma in tutta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

