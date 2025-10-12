Nelle radio il nuovo singolo di Curioni
É in radio “Oltre le stelle” il singolo inedito di Emiliano Curioni (nella foto), il 55enne nato a Lodi e residente ora a Massalengo reduce dalla partecipazione a inizio anno a “Io Canto Senior”, il programma trasmesso su Canale 5 condotto da Gerry Scotti nel quale ha avuto l’opportunità di duettare con Anna Tatangelo. Il nuovo brano di Curioni è intenso ed emozionante. "Ho raccontato a Joe Migliozzi, che ha scritto musica e testo, la mia voglia di rimettermi in gioco, dopo un periodo buio della mia vita dove ho sofferto non solo per amore - afferma l’interprete - e so che non tutti riescono, io per fortuna sono un combattente e non mi sono fatto sopraffare dallo sconforto totale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: radio - nuovo
Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”
Caterina Ferri canta Don Backy: online il nuovo album “Questo sconosciuto”. In radio il singolo “L’Amore è forte”
Nuovo Palinsesto Stagione 2025/26 Radio Tv Serie A: le grandi novità di programmi e conduttori
Giuseppe Conte ospite d’onore alla Festa Libertas 2025 Dal palco del Maradona, Giuseppe Conte ha celebrato lo sport come disciplina, inclusione e gioia. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha raccontato il suo legame con calcio e tennis, e l’importanza - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo singolo della band inglese #Kasabian, #HippieSunshine, arriverà in radio dal prossimo 26 settembre. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album #ActIII, atteso per il 2026. Leggi l'articolo completo - X Vai su X
Nelle radio il nuovo singolo di Curioni - É in radio “Oltre le stelle” il singolo inedito di Emiliano Curioni (nella foto), il 55enne nato a Lodi e ... Segnala ilgiorno.it
Emiliano Curioni pubblica “Oltre le stelle”, il nuovo singolo dopo Io Canto Senior - Emiliano Curioni pubblica “Oltre le stelle”, il nuovo singolo dopo Io Canto Senior ... politicamentecorretto.com scrive