nelle radio il nuovo singolo di curioni

12 ott 2025

É in radio “Oltre le stelle” il singolo inedito di Emiliano Curioni (nella foto), il 55enne nato a Lodi e residente ora a Massalengo reduce dalla partecipazione a inizio anno a “Io Canto Senior”, il programma trasmesso su Canale 5 condotto da Gerry Scotti nel quale ha avuto l’opportunità di duettare con Anna Tatangelo. Il nuovo brano di Curioni è intenso ed emozionante. "Ho raccontato a Joe Migliozzi, che ha scritto musica e testo, la mia voglia di rimettermi in gioco, dopo un periodo buio della mia vita dove ho sofferto non solo per amore - afferma l’interprete - e so che non tutti riescono, io per fortuna sono un combattente e non mi sono fatto sopraffare dallo sconforto totale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

