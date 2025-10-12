Nella Striscia non si ferma l'orrore | il giornalista Saleh Al-Jafarawi ucciso a Gaza City questa sera

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al-Jafarawi è stato ucciso da milizie locali sostenute e finanziate da Israele mentre raccontava gli scontri a Gaza City tra clan rivali di Hamas e le forze di sicurezza interna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: striscia - ferma

Controproposta di Hamas sulla tregua a Gaza. Ue: “Se Israele non si ferma ogni opzione sul tavolo”. Ministro Tel Aviv: “La Striscia sarà ebraica”

Gaza, nuovi attacchi israeliani: almeno 13 morti, anche bambini | Arrivano gli aiuti nella Striscia, ma la strage non si ferma

La pace nella Striscia di Gaza resta un miraggio: dal Papa un appello alla fine delle ostilità, ma Netanyahu non si ferma

striscia ferma orrore giornalistaNella Striscia non si ferma l’orrore: il giornalista Saleh Al-Jafarawi ucciso a Gaza City questa sera - Jafarawi è stato ucciso da milizie locali sostenute e finanziate da Israele mentre raccontava gli scontri a Gaza City tra clan rivali di Hamas e le ... Da fanpage.it

striscia ferma orrore giornalistaDue anni di conflitto a Gaza: l'orrore è nei numeri - 200 persone, il governo israeliano proclama formalmente la guerra al gruppo militante palestinese. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Striscia Ferma Orrore Giornalista