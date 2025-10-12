Nella bauliera 120 chili di rifiuti tessili scappa dai vigili e passa col rosso | denunciato

Prato, 12 ottobre 2025 – Trasporta abusivamente 120 chili di scarti tessili e tenta di evitare il controllo della polizia municipale passando con il semaforo rosso: è successo sabato pomeriggio in via Luti, nell'ambito dei controllo della polizia locale nella zona del Macrolotto Zero. Una pattuglia del Reparto Territoriale Centro ha notato un'auto con all'interno sacchi neri che occupavano i sedili posteriori e la bauliera. Alla vista degli agenti il conducente ha provato a eludere il controllo attraversando l'incrocio con via Marini e proseguendo verso Via Filzi, passando con il semaforo rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nella bauliera 120 chili di rifiuti tessili, scappa dai vigili e passa col rosso: denunciato

