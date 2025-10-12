Nela | Sono entrato al Genoa con una raccomandazione Il cancro? Sono stato più fortunato dei miei amici calciatori
L’ex calciatore di Roma e Napoli, Sebino Nela, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha raccontato la sua carriera e la lotta affrontata contro il cancro. L’intervista a Sebino Nela. Gli inizi al Genoa. « Ero tifoso rossoblù, come mio papà: ero magro e mi hanno scartato. Sono entrato con una raccomandazione, Uìun amico di mio padre, tifoso del Genoa: “Ci penso io”. Il primo campo in erba l’ho visto quando ho esordito in serie B: ho sempre giocato sulla terra, sulla pozzolana ». Poi ha iniziato a guadagnare. « Ho ritrovato il primo contratto con la Roma: 40 milioni lordi di lire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
