Nela | Gasperini richiede tempo la malattia? L’ho affrontata così

Tempo di interviste in questa pausa per le Nazionali, e dopo quella di Borriello ecco Sebastiano Nela parlare ai microfoni del Corriere della Sera. Tanti temi, dalla squadra attuale alla malattia con cui ha dovuto fare i conti, ma tutto parte da un excursus su i suoi tempi in giallorosso: “All’inizio parlavo poco, ma ho capito subito che cos’era la Roma. Le tifoserie rivali ci insultavano in tutti i modi, ma mi raddoppiavano le energie. La finale di Coppa Campioni persa col Liverpool? Avrei potuto calciare quando ho servito il pallone a Graziani, ma quella sconfitta l’ho digerita bene. È stata peggio quella con il Lecce che ci è costata lo scudetto due anni dopo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nela: “Gasperini richiede tempo, la malattia? L’ho affrontata così”

In questa notizia si parla di: nela - gasperini

PROFILI NEL MIRINO Dan Friedkin è stato chiaro con Gasperini: a gennaio si rinforza L’obiettivo? Dare più soluzioni in attacco — anche a costo di qualche cessione strategica. La Gazzetta rivela che il nome caldo resta Zirkzee, possibile in prestito dallo Vai su Facebook

Parla Dan #Friedkin: "Le sensazioni con la squadra prima sono buone, ma è ovviamente molto presto. Crediamo nel nostro allenatore e in quello che sta facendo, in generale in tutta la squadra. #Gasperini? E' fantastico, non potremmo essere più felici di lui" # - X Vai su X

Nela: “Avrei potuto tirare il rigore col Liverpool. Il cancro è stata una partita” - L'ex Roma ha ripercorso la sua carriera e ha anche parlato del tumore che lo ha colpito qualche anno fa. Come scrive msn.com

Gasperini: «Ha ragione Del Piero, la tecnica è trascurata. In Italia i club selezionano solo in base alla struttura fisica» - A calcio giocano gli alti e i bassi, solo i grassi non possono» ... Scrive ilnapolista.it