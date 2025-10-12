Nel videoclip c' è anche un cesenate i giovani talenti della musica cantano la hit ' We are the world'
A 40 anni da ‘We are the world’, capolavoro di Michael Jackson e Lionel Richie, il mondo canta di nuovo insieme per una nobile causa, e una delle voci è quella del cesenate Filippo Rigoni. Grazie a ‘Sound Alcmy’, una piattaforma musicale globale che riunisce musicisti verificati da ogni parte del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
