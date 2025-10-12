Nel quartiere con le mamme | Baby gang pitbull e coltelli Qui comandano i maranza

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Carlo Casini FIRENZE Il 15enne senza fissa dimora che giovedì al parco di San Donato ha rapinato un adolescente con una pistola finta non è un caso isolato di devianza giovanile, ma l’ennesima conferma di una Novoli attanagliata dalla delinquenza. "Vivo qui da cinquant’anni e non riconosco più il mio quartiere", racconta Arianna. Tra i predoni che tengono in scacco la zona, a preoccupare di più sono le baby gang. Gli interventi delle forze dell’ordine sono costanti, ma i criminali in erba spuntano come gramigna. "Infestano la zona, i nostri figli vengono aggrediti in pieno giorno – continua Arianna con altre mamme –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nel quartiere con le mamme baby gang pitbull e coltelli qui comandano i maranza

© Lanazione.it - Nel quartiere con le mamme: "Baby gang, pitbull e coltelli. Qui comandano i maranza"

In questa notizia si parla di: quartiere - mamme

quartiere mamme baby gangNel quartiere con le mamme: "Baby gang, pitbull e coltelli. Qui comandano i maranza" - Viaggio nelle strade di Novoli con un gruppo di genitori in ansia per i loro figli adolescenti "Aggressioni quotidiane per cellulari, vestiti e scarpe". Riporta lanazione.it

Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang - Romano di Lombardia (Bergamo), 30 agosto 2025 – Il sogno di quartiere modello si è dissolto in pochi mesi. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Quartiere Mamme Baby Gang