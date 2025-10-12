Nel quartiere con le mamme | Baby gang pitbull e coltelli Qui comandano i maranza
di Carlo Casini FIRENZE Il 15enne senza fissa dimora che giovedì al parco di San Donato ha rapinato un adolescente con una pistola finta non è un caso isolato di devianza giovanile, ma l’ennesima conferma di una Novoli attanagliata dalla delinquenza. "Vivo qui da cinquant’anni e non riconosco più il mio quartiere", racconta Arianna. Tra i predoni che tengono in scacco la zona, a preoccupare di più sono le baby gang. Gli interventi delle forze dell’ordine sono costanti, ma i criminali in erba spuntano come gramigna. "Infestano la zona, i nostri figli vengono aggrediti in pieno giorno – continua Arianna con altre mamme –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
