Fino al 30 novembre la Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà un’intallazione immersiva dedicata al burattino più famoso del mondo: Pinocchio. ’ Inside Pinocchio – Immersive Exhibition ’ è una mostra pensata per i più piccoli ma perfetta per tutta la famiglia che trasforma il classico di Carlo Collodi in un’esperienza immersiva senza precedenti. Un debutto assoluto per la nuovissima mostra della fiorentina Crossmedia Group alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze. ’Inside Pinocchio’ illustra la storia del burattino tramite delle animazioni mozzafiato che saranno proiettate sulle maestose pareti della ex chiesa di Santo Stefano al Ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel mondo di Pinocchio. La favola raccontata in 3D

