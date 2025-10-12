Nel cerchio di Stonehenge Follett scolpisce la sfida al tempo

Sbircialanotizia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ken Follett torna alle origini del nostro immaginario con un romanzo che interroga il cuore di Stonehenge, trasformando un enigma millenario in un racconto di identità, memoria e, in filigrana, di desiderio d’immortalità. ‘Il cerchio dei giorni’ arriva in libreria per Mondadori, riportando al centro la costruzione come atto umano ed emotivo. L’epica di un’identità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

nel cerchio di stonehenge follett scolpisce la sfida al tempo

© Sbircialanotizia.it - Nel cerchio di Stonehenge, Follett scolpisce la sfida al tempo

In questa notizia si parla di: cerchio - stonehenge

“Questo libro è costato due anni della mia vita. JK Rowling? Merita ogni milione di dollari che ha guadagnato”: Ken Follett e il mistero di Stonehenge nel suo nuovo romanzo “Il Cerchio dei Giorni”

cerchio stonehenge follett scolpisceKen Follett: “Il Nobel? È per una Letteratura intellettuale che non mi interessa, ma non mi sento limitato” - Si chiama Il cerchio dei giorni l'ultimo romanzo di Ken Follett pubblicato da Mondadori, un libro sul mistero di Stonehenge ... Si legge su fanpage.it

cerchio stonehenge follett scolpisceKen Follett: "Non avrei scelto Tony Blair per Gaza" - Intervista con lo scrittore bestseller, autore di "Il cerchio dei giorni" (Mondadori) sul mito di Stonehenge, parla di Medio Oriente ricordando la ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cerchio Stonehenge Follett Scolpisce