Negoziati di pace tre diplomatici del Qatar morti in incidente a Sharm el Sheik Camion con aiuti verso Gaza ostaggi liberi domani

Tre diplomatici del Qatar sono morti e due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamani nei pressi della città egiziana di Sharm el-Sheikh, dove si stanno svolgendo i negoziati per la pace a Gaza nei quali il Qatar è parte attiva, secondo quanto riportato dall’ambasciata di Doha al Cairo. L’emittente statale egiziana Al-Qahera News, ha riferito che 5 qatarioti e un autista egiziano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Per quanto riguarda i morti, circa 28, sono stati completati anche i preparativi per il rimpatrio delle salme che saranno trasferite «in modo rispettoso» all'istituto di Medicina legale per l'identifi ...

Arabiya che il gruppo palestinese ha già iniziato a recuperare i corpi degli ostaggi deceduti (indiscrezione poi smentita), chiedendo "la cessazione dei ...

