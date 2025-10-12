Negoziati di pace tre diplomatici del Qatar morti in incidente a Sharm el Sheik Camion con aiuti verso Gaza ostaggi liberi domani
Tre diplomatici del Qatar sono morti e due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamani nei pressi della città egiziana di Sharm el-Sheikh, dove si stanno svolgendo i negoziati per la pace a Gaza nei quali il Qatar è parte attiva, secondo quanto riportato dall’ambasciata di Doha al Cairo. L’emittente statale egiziana Al-Qahera News, ha riferito che 5 qatarioti e un autista egiziano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
negoziati - pace
