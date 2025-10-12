Ndombele infortunato da 8 mesi torna in campo nel Nizza B la quinta divisione del campionato francese
L’ex Napoli Tanguy Ndombele è tornato finalmente a calcare un campo da gioco. Lontano dai riflettori della Champions League e dai palcoscenici internazionali che un tempo ne avevano consacrato il talento, il centrocampista francese ha ripreso a muovere i primi passi verso una rinascita difficile ma possibile. Il suo rientro, avvenuto in una modesta sfida con la squadra d’élite del Nizza, rappresenta molto più di una semplice apparizione: è il segnale di un percorso di riscatto personale, fatto di pazienza, lavoro e consapevolezza dei propri limiti fisici. Dopo un lungo calvario di stop, acciacchi e scelte complicate, Ndombele sembra aver ritrovato la determinazione per ricostruire la propria carriera, in un Nizza che, tra nuovi innesti e concorrenza agguerrita, continua comunque a credere in lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
